Wohnhaus in Flammen Vier Verletzte bei Brand in Laufach

Bei einem Wohnungsbrand in Laufach (Lkr. Aschaffenburg) wurden am frühen Montagmorgen vier Personen verletzt. Gegen 4.00 Uhr wurden Nachbarn auf den Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße aufmerksam.