Westerngrund Reichskriegsflagge am geografischen Mittelpunkt der EU gehisst

Am geografischen Mittelpunkt der EU in Westerngrund hat ein Unbekannter die Deutschlandfahne angezündet. Stattdessen wurde dort die Reichskriegsflagge aufgehängt.

Bereits am Freitag hatte der Verantwortliche für die Anlage "geografischer Mittelpunkt der EU" in der Kahler Straße bemerkt, dass ein Unbekannter dort die Deutschlandfahne angezündet hat. Zwischen zwei Masten, an denen fünf regionale und europäische Fahnen hängen, war die schwarz-weiß-rote Reichskriegsflagge gehisst. Die Anlage wird nur in unregelmäßigen Abständen überprüft.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges an der Anlage beobachten haben, sich zu melden.