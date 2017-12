Überlebender berichtet Wenn der selbstgebaute Silvesterböller explodiert

Der heute 23-Jährige aus Weil-Schwabhausen hatte alle notwendigen Chemikalien besorgt. Nun ging es um die richtige Mischung in der elterlichen Garage. Die Tüftler nutzten hierfür zunächst eine Küchenmaschine.

Garagentore fliegen aus Verankerung

Foto von der verwüsteten elterlichen Garage

Doch dann geschah es: In einer Metallschüssel wollte der Student die Substanzen mit Metallkugeln noch etwas feiner mahlen. Dazu klemmte er die Schüssel zwischen seine Beine. Dem zwei Jahre älteren Freund kamen plötzlich Zweifel, ob das so eine gute Idee sei. Kaum hatte der Student "Nein" gesagt, explodierte der Chemikalienmix zwischen seinen Oberschenkeln. Eine weitere Explosion verwüstete kurz darauf die Garage. Sogar die Tore flogen aus ihrer Verankerung.

Offene Oberschenkelknochen

Der heute 23-Jährige hatte damals viele Schutzengel

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Student in ein Krankenhaus nach München geflogen und zunächst in ein künstliches Koma versetzt. Der zwei Jahre ältere Freund kam ebenfalls mit dem Helikopter in eine Klinik. Die beiden anderen, ein 20-Jähriger und eine 19 Jahre alte Frau aus Landsberg am Lech, wurden weniger schwer getroffen.

"Ich war so schwer verletzt, dass meine Oberschenkelknochen herausgeschaut haben und ich mich nicht mehr richtig an den Donnerstag erinnern kann." 23-Jähriger Böller-Bastler aus Weil-Schwabhausen

Warnung vor Böllern aus dem Ausland

Der 23-Jährige warnt heute dringend davor, Feuerwerkskörper selbst herzustellen. Zusammen mit der Polizei warnte er beim Ortstermin in Garching aber auch vor Böllern aus dem Ausland, die oft ein Vielfaches der zugelassenen Sprengkraft entwickeln.

Beschlagnahmte Böller aus dem Ausland - hochexplosiv

Ein Experte des Bayerischen Landeskriminalamts demonstrierte die Wirkung sogenannter "Polenböller", die in Deutschland verboten sind. Während ein massiver Kohlkopf einem bei uns erlaubten Böller standhielt, wurde er vom illegalen Böller zerfetzt (s. großes Foto oben).

Beim Menschen – wenn er es überlebt – wären schwere Verbrennungen, Teilverluste des Gehörs und des Augenlichts die Folge - wie beim letzten Jahreswechsel mehrfach passiert.

Infos zum sicheren Umgang mit Feuerwerk: www.polizei-beratung.de, Suchfeld-Eingabe: Böller