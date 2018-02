Passau Seehofer sagt Politischen Aschermittwoch wegen Grippe ab

CSU-Chef Horst Seehofer hat wegen eines grippalen Infekts seinen Auftritt beim Politischen Aschermittwoch in Passau abgesagt. Seehofer könne auch die übrigen Parteitermine in dieser Woche nicht wahrnehmen, teilte ein CSU-Sprecher mit.

CSU-Chef Horst Seehofer hat seinen Auftritt beim Politischen Aschermittwoch in Passau aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. "Horst Seehofer leidet schon seit mehreren Tagen an einem hartnäckigen grippalen Infekt", sagte ein Parteisprecher am Dienstag. Deshalb müsse Seehofer seine morgige Rede beim Politischen Aschermittwoch in Passau absagen. "Gesundheit geht vor", so der Sprecher.

Rednerfolge bleibt unverändert

Auch die anderen Termine in dieser Woche könne er nicht wahrnehmen. Die angekündigte Rednerfolge bleibe ansonsten unverändert, sagte der Sprecher. Bei der traditionellen Veranstaltung in Passau soll neben Generalsekretär Andreas Scheuer und dem Landtagsabgeordneten Walter Taubeneder auch der designierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reden.

Moderne und Tradition kommt zum Ausdruck

Bei dem Spektakel am Mittwoch werden laut Raimund Kneidinger von der CSU-Geschäftsstelle zwischen 5.000 und 6.000 CSU-Anhänger erwartet. Die Halle werde "rappelvoll", aber man werde sich an das klar vorgeschriebene Sicherheitskonzept halten. Das Bühnenbild soll dieses Jahr mehr einem Stammtisch gerecht werden. "Was die CSU ausmacht - nämlich Moderne und Tradition - kommt dieses Mal deutlich zum Ausdruck", so Kneidinger.