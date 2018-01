Regensburg Wasser dringt in Güterschiff auf der Donau ein

Großer Rettungseinsatz auf der Donau bei Regensburg: Weil in ein mit Kunstdünger beladenes Schiff Wasser eindrang, rückten am Sonntagabend Feuerwehr und Wasserretter an. Heute sollen Spezialisten die Ursache klären.

Auf der Donau im Stadtgebiet Regensburg hat sich ein Schiffsunfall ereignet. Ein rumänischer Frachter hat auf Höhe des Pfaffensteiner Wehres aus noch ungeklärter Ursache Leck geschlagen. Der Frachter konnte zunächst noch weiterfahren. Weil aber Wasser in das Schiff gelaufen ist, kollidierte es mit einem Bootssteg auf Höhe des Stadtteils Winzer. Ein Großaufgebot der Feuerwehr sicherte das Schiff und pumpte Wasser aus dem Frachter.

Düngemittel tritt nicht aus

Das Frachtschiff liegt jetzt oberhalb der Regensburger Donauschleuse. Im Laufe des heutigen Tages sollen Fachleute klären, warum Wasser in das Schiff eindringt. Das Frachtschiff hatte Düngemittel an Bord. Für die Donau besteht jedoch nach Auskunft der Berufsfeuerwehr Regensburg keine Gefahr, weil das Düngemittel in einer separaten Kammer untergebracht war, die nicht Leck geschlagen hatte.

Kein Kreuzfahrtschiff

In der ersten Meldung an die Einsatzkräfte hatte es noch geheißen, dass ein Flusskreuzfahrtschiff betroffen sei - deshalb rückte ein Großaufgebot an Rettern an. Letztlich mussten Feuerwehr und Schiffsbesatzung nur verhindern, dass mehr Wasser in das Schiff eindringt. Die Schifffahrt auf der Donau ist nicht behindert, es wurde niemand verletzt.