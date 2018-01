Transplantationsmedizin Was tun gegen immer weniger Organspenden?

Die Stiftung Patientenschutz versteht sich als oberster Lobbyist für schwerkranke, pflegebedürftige und sterbende Menschen. Seit Jahren versucht die Organisation, die Regierung davon zu überzeugen, das Organspendesystem zu verstaatlichen, erklärt Stiftungsvorstand Eugen Brysch. Mit Maßnahmen nach dem Vorbild anderer Staaten könne man das Problem der immer weniger werdenden Organspenden lösen.

Patienten fordern mehr Transparenz im Organspendesystem

Viele Menschen auf den Wartelisten für ein Organ fühlen sich allein gelassen, erlebt Eugen Brysch von der Stiftung Patientenschutz. Die Patienten, die auf ein Organ warten, stellen häufig Fragen zum System. Sie bräuchten Antworten auf ihre Fragen: Wie bekomme ich überhaupt ein Organ? Gibt es eine Möglichkeit, diesen Prozess wenigstens einzusehen und transparent zu begleiten? Und wenn ich kein Organ bekomme, habe ich dann die Möglichkeit, ein Gericht anzurufen, um das überprüfen zu lassen?

Mehr Information statt Werbung für Organspende

Viele Menschen sind unentschlossen, ob sie ihre Organe nach dem Tod zur Spende zur Verfügung stellen wollen oder nicht. Krankenkassen und Verbände geben mehr als 100 Millionen Euro für Werbung aus, um mehr Menschen dazu zu bewegen. "Damit erreichen wir die Menschen aber nicht", bedauert Eugen Brysch, es brauche mehr Information. Er fordert, dass ein staatliches System eingeführt wird. Nur so gebe es wieder Vertrauen in das Organspendesystem, auch bei den Ärzten. Denn er stellt fest, dass sich in vielen Krankenhäusern auch Ärzte von der Transplantationsmedizin abgewandt haben, mit der Begründung: Warum sollen wir uns in diesem System beteiligen, wenn so viel im Argen liegt?

Weniger Transplantationen in Krankenhäusern

In vielen Kliniken wurden vergangenes Jahr gar keine Organe entnommen, obwohl dort verstorbene Patienten ihre Organe hätten spenden wollen. Eugen Brysch sieht einen Grund dafür nicht im Aufwand der Organspende sondern in den höchstrichterlichen Entscheidungen, die Teile des Transplantationssystems für verfassungswidrig erklärten. Deshalb sei die Lösung, anstatt privaten Organisationen die Kriterien, Organisation und Überprüfung der Organspende zu überlassen, daraus eine staatliche Aufgabe zu machen, wie etwa in der Schweiz. Entscheiden müsse dann der Bundestag, der Ablauf wäre damit transparent. Im derzeitigen Sondierungsvertag für eine weitere Koalition von Union und SPD stehe dazu aber nichts.