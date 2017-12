Polizeibilanz zu Weihnachten Vom betrunkenen Waschbären bis zum 4,6 Promille-Rekord

Bei all den schlechten Nachrichten, tragischen Ereignissen und traurigen Anlässen gab es 2017 immer auch wieder etwas zu lachen - so etwa bei manchem Polizeibericht, wie dem vom betrunkenen Waschbären.

Der wohl ungewöhnlichste Betrunkene 2017: Im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt torkelte ein Waschbär über die Straße! Er hatte sich wohl mit vergorenen Trauben einen Rausch angefressen. Einen rekordverdächtigen Promillewert hatte in diesem Jahr ein Autofahrer im oberfränkischen Wunsiedel intus – fast 4,6 Promille! Gänzlich nüchtern war eine 18-Jährige in Niederbayern – doch sie verursachte 2017 einen spektakulären Unfall: Ihr Auto landete in einem Schwimmbecken!

Auto gänzlich mit Gülle übergossen

Absichtlich nass wurde hingegen ein Temposünder im schwäbischen Dillingen: auf der Flucht vor der Polizei sprang er in einen Teich! Wasser konnte das Cabrio eines Mannes aus dem Landkreis Dachau bei München nicht mehr retten: Das Auto wurde bei einem Unfall gänzlich mit Gülle übergossen! Der Traktorfahrer hatte vergessen den Deckel des Fasses richtig zu verschließen. Ganz ohne Schlüssel sperrte sich ein Dieb in Germering bei München unfreiwillig ein. In einem bizarren Gefängnis: Der Langfinger wollte Kleider aus einem Container stehlen, plumpste durch die Öffnung – und kam nicht mehr raus.