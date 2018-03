Autobahnsperrung am Abend Verursacher wird nach tödlichem Unfall auf der A8 Haftrichter vorgeführt

Ein Stau auf der A8 zwischen Gersthofen und Neusäß in Richtung Stuttgart ist einem 57-jährigen Mann am Mittwochabend zum tödlichen Verhängnis geworden. Ein anderer Fahrer raste in seinen Wagen.