Staatsanwaltschaft Hof Vermutlich Gewaltverbrechen: 19-Jährige in Hof tot aufgefunden

Gegen 15.15 Uhr hätten die Angehörigen am Sonntag (07.01.18) den Notruf abgesetzt, teilten die oberfränkische Polizei und die Staatsanwaltschaft Hof am Montag (08.01.17) in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Sie hatten die 19-jährige Irakerin leblos in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alsenbergstraße in Hof gefunden.

Ermittler vermuten Gewaltverbrechen

Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Umstände am Tatort deuten laut Polizei darauf hin, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Beamte der Spurensicherung hatten die Wohnung noch in den Abendstunden untersucht. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen laufen auf Hochtouren.