Vermisstes Ehepaar aus Schnaittach Polizei findet Leichen im Garten

Die Toten seien in einem Anbau entdeckt worden, sagte Polizeisprecherin Elke Schönwald dem Bayerischen Rundfunk. Ob es sich bei den Leichen tatsächlich um das vermisste Ehepaar handelt, muss noch geklärt werden. Weitere Details will die Polizei um 17.00 Uhr auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Sohn und Schwiegertochter festgenommen

Spezialeinsatzkräfte der Polizei hatten am Morgen den 25 Jahre alten Sohn und die Schwiegertochter des Ehepaares festgenommen. Die beiden stünden in Verdacht, etwas mit dem Verschwinden des Ehepaars zu tun zu haben. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus, so die Ermittler am Vormittag.

In Widersprüche verstrickt

Der Sohn und seine Ehefrau wohnten demnach im gleichen Anwesen wie die 66 und 70 Jahre alten Eheleute und hatten sich bei den Ermittlungen zum Verbleib der Eltern in erhebliche Widersprüche verstrickt. Die 66 Jahre alte Frau und ihr 70 Jahre alter Ehemann wurden seit Mitte Dezember vermisst.