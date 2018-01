An der berüchtigten Steilwand Verletzter Taucher bei Allannshausen am Starnberger See

Bei einem Tauchunfall in Allmannshausen südlich von Berg am Starnberger See ist ein Taucher am Montagmittag verletzt worden. Er wurde nach Murnau geflogen. An der Stelle kommt es immer wieder zu Tauchunfällen.

Von: Eva Limmer und Anton Rauch