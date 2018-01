Quer durch Franken Verfolgungsjagd mit der Polizei: Lkw-Fahrer erst zwei Tage im Dienst

Der Lkw-Fahrer, der sich in der vergangenen Nacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Franken geleistet hat, war erst zwei Tage im Dienst. Der 38-Jährige wurde am Montag eingestellt, so ein Sprecher der Spedition aus Schleswig-Holstein.

Für die kleine Spedition aus Schleswig-Holstein arbeitete der 38-Jährige erst seit Montag (21.01.18), so ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage des Bayerische Rundfunks. Der Lkw hatte Maschinenteile in Oberösterreich geladen, die er nach Hamburg bringen sollte. Der Lkw, mit dem der Fahrer unterwegs war, sei neu und technisch völlig in Ordnung gewesen, so der Sprecher weiter.

Polizei liefert sich Verfolgungsjagd durch Franken

Der 38-jährige Lkw-Fahrer hat auf seiner Flucht vor der Polizei fünf Menschen verletzt und mehrere Autos beschädigt. Er war quer durch Franken mit dem Lkw gefahren, bevor er von der Polizei letztlich gestoppt und festgenommen werden konnte.

Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Nach bisherigen Erkenntnissen stand er unter dem Einfluss von Drogen. Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Fahrer, die von dem Lkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizei: Keine Amokfahrt

Die Bezeichnung "Amokfahrt" – wie von manchen Medien benutzt – wollten die Ermittler explizit nicht verwenden.