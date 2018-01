Mutmaßliche Autodiebe gefasst Verfolgungsjagd durch Kiefersfelden endet mit Festnahme im Zug

Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen in Oberaudorf (Lkr. Rosenheim) zwei mutmaßliche Diebe eines VW-Kleinbusses gefasst. Zuvor hatte sich das Duo aber eine wilde Verfolgungsfahrt mit den Beamten geliefert und versucht, im Zug zu fliehen.

Polizisten wollten die beiden, ein Pärchen, an der Grenzkontrollstelle auf der A93 kontrollieren. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer aber. Die Beamten fuhren sofort hinterher und folgten dem Wagen erst auf der Autobahn, dann auf der Landstraße und zum Schluss durch Kiefersfelden.

Fahrer ignoriert Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignale

Um das Auto auszubremsen, überholten die Beamten. Doch der Fahrer, der Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignale missachtete, bog in diesem Augenblick in eine Seitenstraße ab. Das Polizeiauto musste zurücksetzen, um ebenfalls in die Nebenstraße einzubiegen.

Diesen Moment nutzte der Fahrer, um anzuhalten. Er und seine Begleiterin flohen weiter zu Fuß durch Kiefersfelden. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein und hatte kurze Zeit später Erfolg.

Zugbegleiter meldet verdächtiges Paar

Ein Zugbegleiter alarmierte die Polizei: Ein verdächtiges Paar sei in Kiefersfelden ohne Fahrkarten in den Zug nach Rosenheim gestiegen. Bereits am nächsten Halt in Oberaudorf konnten die beiden festgenommen werden.

Zwar leugneten der 23-Jährige aus dem Alp-Donau-Kreis und die 18-Jährige aus dem Landkreis Göppingen, etwas mit der Verfolgungsjagd zu tun zu haben. Anhand von Zeugenaussagen konnten sie aber überführt werden.

Bus als gestohlen gemeldet

Ermittlungen ergaben, dass der VW-Bus vor einigen Tagen im Landkreis Ravensburg gestohlen wurde. Der Mann hatte ein Einhandmesser bei sich, das er abliefern musste.