Kohlenmonoxid ist ausgeströmt Nach Gasaustritt in Kürnach: Zwei Jugendliche schwer verletzt in Klinik

Nachdem in einem Mehrfamilienhaus in der Kürnacher Semmelstraße Kohlenmonoxid ausgetreten ist, sind zwei Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert worden.