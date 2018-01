Mutwillige Zerstörung Oberwerrn: Vandalen richten auf Bauernhof großen Sachschaden an

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Oberwerrn (Landkreis Schweinfurt) auf einem Bauernhof großen Schaden angerichtet. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro.

Der Polizeiinspektion Schweinfurt zufolge sind die Unbekannten in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens eingestiegen. Im Obergeschoß haben sie eine Zuleitung geöffnet, die an der Decke angebracht ist. Dadurch strömten bis zu zehn Tonnen Soja in die Lagerhalle und bedeckten einen großen Teil davon. Daraufhin drehten die Täter auch noch die Wasserleitungen im Erdgeschoss auf und fluteten so das gesamte Gebäude. Dadurch wurden nicht nur das gesamte Saatgut zerstört, sondern auch diverse elektronische Gerätschaften und Fahrzeuge irreparabel beschädigt. Von den Tätern gibt es noch keine heiße Spur.