A3 im Lkr. Regensburg Fünf Schwerverletzte bei Unfall

Bei Mintraching im Landkreis Regensburg ist es am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages zu einem Unfall gekommen. Fünf Autoinsassen wurden schwer verletzt.

Laut Polizei ist ein Auto bei Rosenhof in Fahrtrichtung Nürnberg von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überschlug sich der Wagen dreimal und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Fünf Autoinsassen wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Nach Angaben der Barbinger Feuerwehr konnten sich der Fahrer und ein Kind selbst befreien. Eine weibliche Person wurde beim Überschlag aus dem Auto geschleudert. Der Beifahrer und ein einjähriges Kind mussten aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein anderer Autofahrer wurde auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Zwei Personen schweben derzeit in Lebensgefahr. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Andere Fahrzeuge sollen nicht beteiligt gewesen sein.

Unfall im Unterallgäu an Heiligabend

Bei einem Unfall auf der A7 ist an Heiligabend im Unterallgäu eine junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 17-Jährige wurde aus einem fahrenden Auto geschleudert und mitgeschleift. Jetzt schwebt sie in Lebensgefahr.