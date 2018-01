Unfall bei Münchberg Vierköpfige Familie schwer verletzt

Auf der A9 bei Münchberg in Fahrtrichtung Nürnberg hat sich aus bisher ungeklärter Ursache ein Audi überschlagen. In dem Wagen saß eine vierköpfige Familie. Alle Insassen wurden schwer verletzt, darunter auch ein erst vier Monate altes Baby.

Auf der A9 bei Münchberg in Fahrtrichtung Nürnberg hat sich ein Audi überschlagen. In dem Wagen saß eine vierköpfige Familie. Alle Insassen wurden schwer verletzt, darunter auch ein vier Monate altes Baby, so ein Sprecher der Hofer Polizei auf BR-Nachfrage. Die A9 musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Auch weil hier ein Rettungshubschrauber landete.

Unfallursache unklar

Derzeit staut sich der Verkehr noch. Eine Fahrbahn ist mittlerweile aber wieder freigegeben. Warum sich der Wagen mehrfach überschlug, ist noch unklar. Ein Gutachter und die Staatsanwaltschaft Hof sind vor Ort.