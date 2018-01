Nach Unfall bei Münchberg Vier Monate altes Baby erliegt Verletzungen

Nach einem Unfall auf der A9 bei Münchberg am Vormittag (Freitag, 05.01.18) ist ein vier Monate altes Mädchen gestorben. Die Eltern und die achtjährige Schwester wurden leicht verletzt.

Unfallursache unklar

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken war der 45-jährige Familienvater aus Stuttgart nach einem Überholvorgang aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto zu weit nach rechts aufs Bankett gekommen. Das Fahrzeug fuhr auf die Leitplanke auf, die genau an dieser Stelle begann, wurde ausgehebelt und überschlug sich mehrmals.

Gutachter vor Ort

Obwohl die Eltern nach ersten Ermittlungen vorschriftsmäßig angegurtet und ihre beiden Töchter mit Kindersitzen ausgestattet waren, wurden alle vier verletzt. Das Baby dabei so schwer, dass es wenig später in einer Klinik verstarb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Hofer Verkehrspolizei bei der Klärung der Unfallursache.

Weiterer Unfall

Die A9 war Richtung Süd rund drei Stunden teilweise gesperrt. Erst in dieser Woche wurde bei einem anderen Unfall im Landkreis Kronach ein sechs Monate altes Mädchen so schwer verletzt, dass es ebenfalls an den Folgen verstorben ist.