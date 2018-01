Kreis Kronach Unfall mit LKW: Baby erliegt Verletzungen

Auf der B303 nahe Marktrodach im Landkreis Kronach hat sich am Mittwoch (03.01.18) ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Lkw frontal mit einem Pkw zusammengekracht. In dem Auto saß eine Mutter mit ihren beiden kleinen Kindern. Ihr sechs Monate altes Baby wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Erlangen gebracht. Das Mädchen erlitt schwerste Verletzungen und verstarb in der Klinik. Trotz aller Bemühungen der Ärzte gelang es nicht mehr das Leben des kleinen Mädchens zu retten, so die Einsatzzentrale der oberfränkischen Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Unachtsamkeit des Fahrers

Auch die 29 Jahre alte Mutter und ihr zweijähriger Sohn kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Nach Angaben der Polizei, hatte der 54-jährige Lkw-Fahrer offenbar nach einer Wasserflasche gegriffen und ist dabei auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge in den Straßengraben. Auf der Rückbank des Citroens saßen die Kinder der Fahrerin, gesichert in Kindersitzen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 100.000 Euro, so die Polizei. Die Straße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt.