Bad Grönenbach im Unterallgäu 17-Jährige an Heiligabend aus Auto geschleudert

Bei einem Unfall auf der A7 ist an Heiligabend im Unterallgäu eine junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 17-Jährige wurde bei einem Unfall aus dem Fenster eines Autos geschleudert und mitgeschleift. Jetzt schwebt sie in Lebensgefahr.

Laut Polizei fuhr ein 35-Jähriger am Heiligen Abend zwischen Bad Grönenbach und Woringen aus ungeklärter Ursache auf das Auto auf, in dem die 17-Jährige mit ihrer Familie saß. Beide Autos gerieten ins Schlingern. Dabei wurde die junge Frau aus dem Auto geschleudert, anschließend krachte der Wagen in die Mittelleitplanke. Das Auto des 35-Jährigen überschlug sich und blieb in einem Graben liegen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Vier Familienmitglieder, die mit im Auto saßen, hätten die Szenen mit ansehen müssen, so die Polizei. Sie wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 35-jährige Unfallverursacher und seine zweijährige Tochter kamen mit leichten Verletzungen davon.

Unfall auf derselben Strecke vor einem Jahr

Ungefähr auf gleicher Höhe waren am Neujahrsmorgen 2017 in dichtem Nebel drei Lastwagen und neun Autos zusammengestoßen. Für sechs Menschen im Alter von 15 bis 23 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Zwei Beteiligte wurden schwer und neun leicht verletzt.