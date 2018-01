Auffahrunfälle bei Breitengüßbach 18 Verletzte nach Massencrash auf A73

Zu schnell unterwegs: 17 Fahrzeuge sind am Morgen auf der A73 bei Breitengüßbach im Landkreis Bamberg ineinander gekracht. 18 Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Bei einem Massencrash auf der A73 bei Breitengüßbach sind am Dienstagmorgen (23.01.18) 18 Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Insgesamt waren 17 Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt, so die Verkehrspolizei auf Nachfrage des BR. Die Sachschäden summieren sich nach ersten Polizeischätzungen auf deutlich über 100.000 Euro.

Vollsperrung aufgehoben

Die Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Süden (Bamberg/Nürnberg) konnte nach zwei Stunden gegen 9.30 Uhr wieder aufgehoben werden, der Verkehr wurde über die Standspur an den Unfallstellen vorbeigeleitet. Seit 11.00 Uhr ist die Autobahn komplett geräumt.

Zu schnell unterwegs

Die Unfallursachen waren – nach ersten Ermittlungen – zu hohe Geschwindigkeit und zu geringer Sicherheitsabstand. Witterungseinflüsse spielten keine Rolle.