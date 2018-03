Resch will Dieselfahrverbote Umwelthilfe wirbt für dunkelblaue Plakette

In der Diskussion um Dieselfahrverbote plädiert Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, für eine dunkelblaue Plakette. Das höre sich vernünftig an, sagte er am Abend bei einer Veranstaltung von "Green City" in München.

Dabei sollten die Euro 6-Grenzwerte und als "Kompromiss" allenfalls die Euro 6d-Grenzwerte zugrunde gelegt werden, aber „das war es dann auch schon“. Zwei Plaketten dagegen wären "unsinnig", so Jürgen Resch.

Umwelthilfe: Resch gegen hellbaue Plakette

Für den Chef der Umwelthilfe wäre die hellblaue Variante "ein Muster ohne Wert", da auch "besonders schmutzige Fahrzeuge" sie bekommen könnten. Deswegen forderte Resch nur "eine Plakette und die ehrlich ausgestaltet" für Neufahrzeuge wie für "nachgerüstete Betrugsdiesel."

Diesel-Fahrverbote ohne auf die Plakette zu warten

Jürgen Resch

Die ablehnende Haltung der CSU zur blauen Plakette bezeichnete Resch als "Reflex der CSU", wie man ihn seit Jahren kenne. Nun brauche man aber auch nicht mehr auf die blaue Plakette warten, sondern könne nach dem Urteil von Leipzig Diesel-Fahrverbote in den Städten aussprechen – heuer die Euro 4- und älteren Fahrzeuge, nächstes Jahr dann die Euro 5-Fahrzeuge. Das müsse nicht unbedingt bedeuten, dass die Besitzer "immobil werden". Vielmehr habe man eineinhalb Jahre Zeit, die Automobilindustrie zur Nachrüstung zwingen, so dass sie Grenzwerte einhalten können. Die Kosten dafür müsse die Industrie auch übernehmen, so Resch weiter:

"Wenn ein Betrüger ertappt wird, muss er den Schaden ersetzen." Jürgen Resch, Deutsche Umwelthilfe

Die Stadt München und den Freistaat forderte der Umwelthilfe-Chef erneut auf, das Urteil von Leipzig ernst zu nehmen und alles zu tun, um "die Luft in diesem Jahr noch sauber zu machen". Der Freistaat müsse Fahrverbote vorbreiten. Die Stadt könne sich aber "auch keinen schlanken Fuß machen" und müsse etwa alle ihre Busse, die nicht Euro 6-Normen entsprechen, noch heuer nachrüsten. Dafür könne sie auch staatliche Zuschüsse in Anspruch nehmen, so Resch.