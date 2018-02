Mitarbeiterin mit Messern bedroht Überfall auf Tankstelle in Eschenau

Unbekannte haben am Wochenende mit Messern eine Tankstelle im Eckentaler Ortsteil Eschenau überfallen. Die beiden Männer stahlen Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Männer hatten die Tankstelle in der Dr.-Otto-Leich-Straße am Samstag gegen 21:30 Uhr betreten und eine Mitarbeiterin mit Messern bedroht. Einer der Täter nahm Bargeld aus der Kasse. Danach flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Baumarkts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Überfall: Polizei sucht Zeugen

Die Beamten beschreiben die Gesuchten als 30 bis 35 Jahre alt. Sie sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Einer der beiden ist etwa 1,90 Meter groß und war mit einem orangen Kapuzenshirt bekleidet. Seine dunklen Schuhe hatten neongrüne Schnürsenkel. Den anderen beschreibt die Polizei als etwa 1,75 Meter groß und mit spitzem Gesicht. Er trug dunkle Kleidung. Die Fahndung lief bislang ohne Erfolg. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 33 33.