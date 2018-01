Nach Feueralarm Flüchtlinge randalieren in Transitzentrum Manching

Ein Feueralarm hat am Dienstagnachmittag für einen Tumult im Transitzentrum in Manching gesorgt. Etwa 30 Menschen waren beteiligt, teilte die Polizei auf BR-Nachfrage mit. Die Bewohner seien offenbar auf das Sicherheitspersonal losgegangen.

Im Transitzentrum Manching waren mehr als 20 Polizisten im Einsatz, um eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Flüchtlinge und Sicherheitskräften zu schlichten. Dort hatten sich Security-Leute vor aufgebrachten Flüchtlingen in einem Zimmer verbarrikadiert. Bei dem Tumult wurden nach Angaben der Polizei mehrere Sicherheitsleute verletzt und noch vor Ort behandelt. Eine Bewohnerin wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Sie habe kürzlich ein Kind geboren und offenbar einen Schlag in den Bauch bekommen. Festnahmen von Flüchtlingen gab es keine, jedoch werde wegen Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Kochende Frau löst Feueralarm in Transitzentrum aus

Ein Sprecher der Polizei sagte, dass der Tumult im Transitzentrum Manching von der Frau ausgelöst worden war, die zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht wurde. Sie habe in ihrem Zimmer auf einer tragbaren Herdplatte gekocht, was im Transitzentrum verboten ist. Dabei sei der Feueralarm ausgelöst worden.

Wie die Polizei weiter berichtete, wurde die Herdplatte vom Sicherheitspersonal konfisziert, was die Frau nicht zulassen wollte. Zum Tumult kam es nach ersten Informationen der Polizei, weil sich weitere Bewohner mit der Frau solidarisierten. Die genaueren Umstände des Tumults werden derzeit noch ermittelt.