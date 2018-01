Brandursache geklärt Toter in Hummeltal: Öl-Ofen als Ursache für Feuer

Ein technischer Defekt an einem Öl-Ofen ist Schuld an dem Zimmerbrand am Montag in Hummeltal (Lkr. Bayreuth), bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist. Inzwischen ist auch klar, wer der Mann war.

Von: Claudia Stern