Tragischer Brand Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Dinkelsbühl

Das Feuer brach am Dienstag (06.02.18) gegen 9.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einem Zimmer eines landwirtschaftlichen Anwesens aus, teilte die Polizei mit. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, für den 62-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Außer der Mutter des Mannes waren keine weiteren Personen in dem Haus.

Wohnhaus bei Brand massiv beschädigt

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei noch nicht abschätzen. Nach BR-Informationen wurde das schon ältere Wohnhaus aber massiv beschädigt. Derzeit sind noch Brandermittler der Kripo Ansbach vor Ort.