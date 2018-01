Verdacht auf Tötungsdelikt Tote Frau in Regensburger Wohnung - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In Regensburg ist eine 33 Jahre alte Frau schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden, kurze Zeit später starb sie. Die Regensburger Kripo nahm Ermittlungen auf und verhaftete einen tatverdächtigen Mann.

Beamte der Polizeiinspektion Süd sind am Montag gegen 21.15 Uhr zu einer Wohnung in der Metgebergasse in der Innenstadt gerufen worden. Der Grund: Dort gebe es eine verletzte Frau. Tatsächlich fanden die Polizisten in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus die reglose 33-Jährige, die trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb.

31 Jahre alter Mann vor Ort

Wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz mitteilt, hielt sich vor Ort auch ein 31 Jahre alter Mann aus Wiesbaden auf - "aus dem persönlichen Umfeld" der Polin, so die Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei besteht Tatverdacht wegen eines Tötungsdelikts. Weitere Angaben wurden zunächst unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht gemacht.