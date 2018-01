Ermittlungen laufen auf Hochtouren Tote Frau in Hof: Obduktion bestätigt Tötungsdelikt

Nach der Obduktion der Leiche der jungen Frau steht inzwischen fest, dass die 19-jährige getötet worden ist. In einer Pressemitteilung gaben das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Dienstag (09.01.18) außerdem bekannt, dass es sich bei der Frau um eine 19-jährige Asylbewerberin aus dem Irak handelt, die seit etwa zwei Jahren in Deutschland lebte. Das einjährige Kind der Frau entdeckten die Angehörigen in der Wohnung, aber nicht in unmittelbarer Nähe zur Leiche, so die Polizei.

Polizei schweigt zu familiären Verhältnissen

Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Vater des Kindes um einen Mann aus Syrien handeln, von dem die Frau getrennt gelebt haben soll. Die Polizei wollte sich auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks allerdings nicht zu den familiären Verhältnissen äußern.

SOKO "Alsenberg" ermittelt

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof zu Tathergang und Täter laufen unterdessen auf Hochtouren. Bei der Kripo wurde inzwischen die 30-köpfige Sonderkommission "Alsenberg" eingerichtet. Die Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und suchten den Außenbereich weiträumig ab. Von diesen Maßnahmen und von zahlreichen Vernehmungen erhoffen sie sich nun Informationen, die zum Täter führen könnten.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die 19-jährige Irakerin war am Sonntagnachmittag (07.01.18) von Familienangehörigen in ihrer Wohnung der Alsenbergstraße in Hof leblos aufgefunden worden. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Zeugen, die am vergangenen Wochenende rund um den Tatort etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/70 40 bei der Kripo Hof zu melden.