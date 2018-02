Lkr. Neuburg-Schrobenhausen Tödlicher Unfall bei Faschingsumzug in Waidhofen

Beim Faschingsumzug in Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich am Nachmittag ein tragischer Unfall ereignet. Laut Polizei wurde eine Person vermutlich von einem Traktor erfasst und dabei tödlich verletzt.

Der Umzug war um 14 Uhr mit zahlreichen Teilnehmern und Faschingsgästen am Wegesrand gestartet. Enden sollte er mit einem Faschingstreiben in der Turnhalle in Waidhofen.

Gegen 15 Uhr soll es dann zu dem tragischen Unfall gekommen sein. Das Opfer war offenbar unter einen Umzugswagen geraten und wurde dann von einem Traktor überrollt. Die Person starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang.