Aus 40 Metern Höhe Tödlicher Sturz von Autobahnbrücke bei Trockau: Zeugen gesucht

Am Dienstag ist ein Mann bei einem Unfall auf der A9 bei Trockau (Lkr. Bayreuth) von einer 40 Meter hohen Autobahnbrücke gestürzt und gestorben. Die Polizei sucht immer noch nach Zeugen. Wichtig ist vor allem, wo Fahrzeuge und Personen standen.

Die Bayreuther Verkehrspolizei sucht dringend nach Autofahrern, die am Dienstagnachmittag (16.01.18) gegen 16.10 Uhr an der Unfallstelle auf der A9 bei Trockau (Lkr. Bayreuth) vorbeigefahren sind. Sie sollen sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth melden. Besonders wichtig sei, wo die Fahrzeuge und Personen standen, teilte die Polizei mit.

Unfallhergang rekonstruieren

Dabei können Beobachtungen von Autofahrern helfen, die kurz nach dem Unfall dazu gekommen oder vorbei gefahren sind. Die Verkehrspolizei Bayreuth will den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Die Beamten arbeiten dabei eng mit einem Sachverständigen zusammen, der von der Staatsanwaltschaft Bayreuth beauftragt wurde.

Harmloser Auffahrunfall vorausgegangen

Am Dienstagnachmittag ist auf der A9 Richtung Berlin bei Trockau ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Vogtlandkreis auf schneebedeckter Fahrbahn auf einen Lkw aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Mann aus seinem Mercedes aus und ging zum rechten Fahrbahnrand.

Autofahrer nach Sturz gestorben

Ein 18-jähriger Autofahrer hielt mit seinem Citroen Berlingo hinter den Unfallfahrzeugen an. Kurze Zeit später prallte ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth mit seinem Skoda in den Citroen und schob ihn auf den Mercedes. Dabei stürzte der Fahrer des Mercedes die 40 Meter hohe Talbrücke hinunter. Der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Der 33-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei Schwerverletzte

Der 18-jährige Niedersachse kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Er konnte bislang nicht zum Unfall befragt werden. Auch der 31-Jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Obduktion ergab, dass der 33-Jährige von einem der Autos erfasst wurde und in der Folge über die Leitplanke der Talbrücke stürzte.