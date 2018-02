Arbeiter unter Eisenstangen begraben Tödlicher Unfall an Baustelle in Kleinheubach

Bei einem schweren Betriebsunfall am sogenannten "Kleinheubacher Rondell" (Lkr. Miltenberg) ist am Montagmorgen ein 50-jähriger Arbeiter ums Leben gekommen. Der Mann wurde von herabfallenden Eisenstangen erschlagen.

Kurz vor 8.00 Uhr waren an der Großbaustelle bereits Stahlflechtarbeiten im Gange, als es im Bereich eines Brückenbauwerks zu dem Unglück kam, so die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden schwere Eisenstangen per Ladekran über eine Baugrube geschwenkt. Dabei geriet die Ladung aus noch ungeklärter Ursache in Schräglage und anschließend ins Rutschen. Ein Arbeiter, der das am Kran hängende Paket offenbar ausrichten wollte, wurde unter den herabfallenden Eisenstangen begraben.

Mann starb an der Unfallstelle

Obwohl der Rettungsdienst schnell vor Ort war, kam für den 50-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auch das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft sind mit eingebunden.