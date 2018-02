Tödlicher Unfall 21-Jährige stirbt nach Frontalcrash bei Goldkronach

Bei einem Frontalzusammenstoß in Goldkronach im Landkreis Bayreuth ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Ein 18-jähriger Fahranfänger war mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten.

Wie die Polizei mitteilt, war der 18-jährige Fahranfänger mit seinem Auto von Bayreuth in Richtung Goldkronach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Er stieß frontal mit dem Auto der 21-Jährigen zusammen.

Junge Frau stirbt in Krankenhaus

Die junge Frau und ihre 55 Jahre alte Beifahrerin wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, und mussten von der Feuerwehr aus dem völlig demolierten Auto befreit werden. Die beiden Frauen wurden sehr schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige starb kurze Zeit später in dem Krankenhaus, so die Polizei. Auch der 18-jährige Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und kam in eine Klinik.