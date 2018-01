Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein Bisher kein Stau bei Blockabfertigung für Lkw auf A93

Die Blockabfertigung für Lastwagen an der bayerisch-österreichischen Grenze bei Kufstein (A93) ist reibungslos angelaufen. Es sei am frühen Morgen zu keinem Stau gekommen, teilte die Polizei mit. Pro Stunde darf nur eine bestimmte Zahl Lkw einreisen.

Die Behörden in Tirol schränken durch die Blockabfertigungen seit 5.00 Uhr den Transitverkehr auf 250 bis 300 Lastwagen pro Stunde ein. Gegebenenfalls müssen Lkw an der Grenze gestoppt werden, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Die Beamten stellen sich also weiterhin auf Verkehrsbehinderungen auf der bayerischen Seite der Inntalautobahn A93 ein. Sogar die A8 in Richtung Salzburg könnte von einem Rückstau betroffen sein.

Insgesamt geringeres Lkw-Aufkommen

Es ist die erste Lkw-Blockabfertigung des Jahres. Weil am vergangenen Samstag, dem Dreikönigstag, in Österreich keine Lastwagen fahren durften, wird für heute ein umso größerer Andrang erwartet. Damit es im Großraum Innsbruck zu keinem Stau kommt – und zugleich die Tiroler Bürger vor Abgasen geschützt werden, hat Tirol die Blockabfertigung angeordnet.

Wegen des Endes der Weihnachtsferien erwartet die Verkehrspolizei Rosenheim aber insgesamt ein geringeres Lkw-Aufkommen. Die Rosenheimer Verkehrspolizei wird rund 35 bis 40 Beamte mehr im Einsatz haben, um den Verkehr auf der A 93 zu sichern. Wie aktuell die Lage ist, erfahren Sie in den Verkehrsnachrichten.

Brenner-Gipfel auch zu Blockabfertigung abgesagt

Eigentlich sollte heute in München ein sogenannter Brenner-Gipfel mit Vertretern Deutschlands, Österreichs, Italiens und der EU stattfinden. Dabei sollte es auch um die Blockabfertigung, die die bayerische Staatsregierung heftig kritisiert, gehen. Doch die CSU-Verkehrsminister von Freistaat und Bund, Joachim Herrmann und Alexander Dobrindt, sind heute zu Koalitions-Sondierungen in Berlin. Der Gipfel soll in einigen Wochen nachgeholt werden.