Polizei bittet um Hilfe Suche nach vermisstem Thomas W.

Thomas W.

Nach Angaben der Polizei verließ der 53-Jährige am 30. Dezember 2017 gegen 11.30 Uhr sein Heim und wurde seither nicht mehr gesehen. Seine Spur verliert sich in der Nebenstraße "Wirtshöhe" in Aurachtal. Dort wurde das Auto des Vermissten gefunden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen auch mit Polizeihubschrauber und Suchhunden konnte der Mann bisher nicht aufgefunden werden.

Beschreibung des Gesuchten

Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen gebe es derzeit nicht, so die Polizei. Thomas W. ist Brillenträger, 1,90 Meter groß, schlank und hat grau melierte Haare. Bekleidet war er zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer Jeans und einer grauen Windjacke. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 – 33 33.