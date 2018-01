Supermond Der Blue Moon im Januar

Der Mond befindet sich am 31. Januar 2018 so nah an der Erde, dass er uns hier besonders groß erscheint. Das macht ihn zum Supermond - und sogar zum zweitgrößten Vollmond des Jahres 2018. Den größten Supermond 2018 sah man übrigens bereits - und zwar Anfang Januar.

Was bedeutet "Blue Moon"?

Und auch dass zwei Vollmonde innerhalb eines Monats auftreten, ist selten. Im Englischen wird diese Koinzidenz "Blue Moon" genannt.

Blutmondfinsternis

Das wohl spektakulärste Schauspiel mit diesem Mond Ende Januar ist leider in unseren Breitengraden nicht zu sehen: Die Blutmondfinsternis! Dabei schiebt sich die Erde zwischen Mond und Sonne, der Schatten der Erde verdeckt den Mond komplett. Währenddessen erscheint der Mond zwischenzeitlich mal als dunkelrot, daher der Name "Blutmond". Leider sieht man dieses Phänomen nur in Australien, Neuseeland, sowie im Westen der USA und Ostasien, und zwar am frühen Nachmittag unserer Zeit. Die Bilder von dem Spektakel zeigen wir ihnen dann sofort hier.

Noch mehr Informationen zu dem Mond und seiner Reise im Januar finden Sie im Link.