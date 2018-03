Im Eis eingebrochen Suche nach Vermisstem im Altmühlsee abgebrochen

Keine Spur des heute im Eis Eingebrochenen: Feuerwehr und Rettungskräfte haben ihren Großeinsatz am zugefrorenen Altmühlsee wegen Dunkelheit abgebrochen.

Großeinsatz am Altmühlsee nahe Gunzenhausen: Gegen 15 Uhr war ein Notruf von Spaziergängern am See eingegangen, die Hilferufe vernommen hatten. Rund 100 Meter vom Ufer entfernt war ein Mensch, vermutlich ein Mann, ins Eis eingebrochen.

Trotz einer konzentrierten Rettungsaktion von Wasserwacht, DLRG und Feuerwehr bei der Hubschrauber, Boote und Taucher zum Einsatz kamen, gibt es bislang noch keine Spur von dem Verunglückten.

Geringe Überlebenschancen

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Rettungsaktion abgebrochen. Sie soll Sonntagfrüh mit Booten weitergeführt werden. Die Rettungskräfte vermuten den Vermissten, dessen Identität noch unbekannt ist, immer noch unter dem Eis. Da die Suche über zwei Stunden gedauert hat, sei damit zu rechnen, dass er nicht mehr lebend geborgen werden könne, so ein Polizeisprecher.

Bei der Rettungsaktion brach auch ein Ersthelfer der freiwilligen Feuerwehr ein. Er konnte aber aus dem Eis gezogen werden und kam mit Unterkühlung ins Krankenhaus.