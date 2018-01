Orkantief Friederike Sturm verursacht ausschließlich Sachschäden in Schwaben

Wegen des Sturmtiefs Friederike hatte die Polizei in Nordschwaben bis zum Abend ca. 55 Einsätze. Bei 15 Einsätzen ging es laut Polizeipräsidium Schwaben Nord um umgestürzte Bäume, die unter anderem auf PKW oder Garagen gefallen waren. Die Kreisstraße A13 Langeneufnach-Ziemetshausen wurde gesperrt. Die Sachschäden in Nordschwaben lagen im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich. Damit halten sich die Schäden laut Polizei im Rahmen, Jürgen Wörle sagte: "Wir sind noch gut davon gekommen".

Die Polizei in Süd- und West-Schwaben meldete bis zum Abend 28 Einsätze - in den meisten Fällen waren Bäume umgestürzt. In Sontheim, im Unterallgäu, gab es laut Polizei Schwaben Süd/West einen Unfall, weil ein PKW in einem umgefallenen Baum gefahren war, dabei wurde niemand verletzt. Ein Sprecher der Polizei Schwaben Süd/West spricht von einem "relativ ruhigen und unauffälligen Tag".

Friedhöfe und Zoo wegen des Sturms gesperrt

Die Stadt Augsburg hat wegen des Sturmtiefs am Donnerstag die städtischen Friedhöfe und die Sportanlage Süd geschlossen. Auch der Zoo in Augsburg schloss früher als sonst: Herabfallende Äste könnten zu einer Gefahr für die Besucher werden, so eine Sprecherin.

Qualifikation für Skiflug WM verschoben

Die Qualifikation für die Skiflug WM in Oberstdorf ist auf Freitag (19.1.) 14.30 Uhr verschoben worden. Am Donnerstag gab es wegens des Sturms nur Trainingssprünge. Die Eröffnungsfeier zur Skiflug-WM im Nordic Park fand aber statt.

Bahn: Fernverkehr eingestellt - Regionalzüge fahren noch

Augsburger Hauptbahnhof: viele Regionalzüge sind verspätet, Fernzüge fallen aus

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr am Donnerstagnachmittag bundesweit eingestellt. Die Regionalzüge in Schwaben waren davon aber nicht betroffen, die Züge fuhren allerdings langsamer. Zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Augsburg-Morellstraße fahren am Donnerstag von 20:15 Uhr bis Betriebsschluss keine Züge mehr, weil ein Zug bei eine Rangierfahrt aus den Gleisen gesprungen ist. Auf den Strecken zwischen Weilheim und Augsburg und zwischen Kaufering und Lagerlechfeld gab es längere Verspätungen, weil Bäume auf die Gleise gefallen waren.