Orkantief Friederike Sturm wütet in Schwaben und verursacht Sachschäden

In exponierten Lagen Schwabens gibt es schwere Sturmböen. Bislang haben die Behörden mehrere Sachschäden gemeldet. Der Bahn-Fernverkehr ist deutschlandweit eingestellt, die Regionalzüge in Schwaben fahren noch.

In Schwaben gibt es in Augsburg laut Polizei bis jetzt kleinere Sturmschäden. An einer Kirche im Stadtteil Pfersee hat der Wind beispielsweise Dachplatten heruntergerissen und in der Fußgängerzone wurden Bauzäune umgeweht. Außerdem sind im Umfeld der Stadt Verkehrsschilder auf die Straße geblasen worden.

In Schwabmünchen ist ein Baum auf eine Straße gefallen und in Mickhausen ist ein PKW Anhänger umgekippt. Menschen wurden nicht verletzt.

Augsburger Zoo schließt sicherheitshalber

Der Augsburger Zoo hat für heute bereits seine Pforten geschlossen. Weil der Tierpark viel alten Baumbestand hat, könnten durch starke Windböen Äste herunterbrechen. Daher hat sich die Zooleitung für diese Vorsichtsmaßnahme entschieden.

Allgäu: Quali für Skiflug-WM abgesagt

Im Allgäu berichtet die Feuerwehr von einem bisher ruhigen Tag ohne Notrufe. Die Qualifikation zur Skiflug-WM wurde aber abgesagt.

Bahn: Fernverkehr eingestellt - Regionalzüge fahren noch

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr wegen des Orkans "Friederike" ab sofort bundesweit ein. Züge, die noch unterwegs sind, sollten aber soweit möglich bis zum Ziel fahren, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Regionalzüge in Schwaben sind nach Informationen des BR davon nicht betroffen, die Züge fahren aber maximal 80 Stundenkilometer. Auf der Strecke zwischen Weilheim und Augsburg gab es längere Verspätungen, weil bei Utting ein Baum auf die Gleise gefallen war.