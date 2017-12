Sternstundentag 2017 Bayern 1 erfüllt Kinderwünsche

Am Freitag ist Sternstundentag beim Bayerischen Rundfunk – wir sammeln Geld für die "Sternstunden". Fast 3.000 Kinderhilfsprojekte hat unsere Benefizaktion schon mit Ihrer Hilfe unterstützen können. Vor dem großen Spendentag am 15.12. wollen wir Ihnen einige dieser Projekte vorstellen und Kindern ihre Herzenswünsche erfüllen.

Sternstundenwunsch Feuerwehr

Da ist beispielsweise Boris. Boris ist sieben Jahre alt und ein riesiger Fan der Feuerwehr. Er lebt in der therapeutischen Wohngruppe NahRaum vom Kinderschutz München. Er hat Diabetes Typ1, seine Eltern trennen sich gerade – in der Wohngruppe findet er Ruhe und Halt, bis zu Hause alles geregelt ist. Acht Kinder zwischen 7 und 13 Jahren leben dort vorübergehend. In unserer Galerie sehen Sie, wie Boris den Tag bei der Flughafenfeuerwehr Nürnberg erlebt hat.

















Josey in den Ställen von "Equila" Hier darf sonst keiner rein! Vom kleinen Esel bis zur größten Pferderasse der Welt – den sogenannte "Shire Horses" – hat Josey alles gesehen, Schnauzen gestreichelt, Karotten gefüttert und dann gings zur Show: Zweieinhalb Stunden Pferdeabenteuer!

Sternstundenwunsch Equila

Auch der zehnjährigen Josey haben wir einen Wunsch erfüllt: Wir haben sie hinter die Kulissen von Deutschland spektakulärster Pferdeshow gebracht, in die Ställe während der Vorbereitung zur Show "Equila" – so heißt die neue Show von Apassionata. Josey ist ein aufgewecktes Mädchen, das völlig vernarrt in Pferde ist. Ihr Herzenswunsch: Einmal ganz viele Pferde sehen! Streicheln, den Duft einatmen, im Stall rumstromern.

Sie lebt im Thomas Wiser Haus in Cham - das ist eine Einrichtung für Kinder, die nicht mehr in ihrer Familie bleiben können und dort vorübergehend oder auch längerfristig untergebracht werden. Wie es für Josey in den Ställen, die sonst niemand außer der Equila-Crew betreten darf, zuging, sehen Sie ebenfalls in der Galerie! Zur Show durfte sie natürlich auch.

Sternstundenwunsch Mats Hummels

Auch dem Florian Gast aus Kaufbeuren, 12 Jahre alt, haben wir seinen Wunsch erfüllt. Er hat eine autistische Erkrankung, bekommt Unterstützung und Förderung bei der Lebenshilfe Ostallgäu. Ein fröhlicher Sonnenschein sagt sein Papa über ihn. Der Wunsch vom Florian? Einmal Mats Hummels vom FC Bayern treffen und in die Arena zu einem Fußballspiel gehen. Da ist doch was zu machen...

Florian darf mit dem Papa ins Stadion zum Bayernspiel, beim Training zuschauen und natürlich Mats Hummels treffen - und nicht nur den: Schauen Sie mal in die Galerie...

Sternstundenwunsch mit Peter Maffay

Oder lernen Sie Michael, 14, kennen. Sternstunden unterstützt das Astrid Lindgren Haus mit Tagesstätte, das auch Michael besucht. Durch Ihre Spendengelder sind dort zum Beispiel spezielle Fahrräder für die Kinder angeschafft worden, damit Ausflüge mit der Familie möglich sind.

Michael geht in die 8a der Astrid Lindgren Schule. Er war ein Frühchen, ist inzwischen 14 Jahre alt, aber motorisch nicht ganz fit. Er braucht eine Gehilfe, manchmal einen Rollstuhl. Und er ist eine riesiger Musik-Fan. Wir haben ihn mit seinem Idol Peter Maffay zusammengebracht - das Bild sehen Sie oben in der Galerie.

