Nach Kurzschluss in der Oberleitung Stammstreckensperrung bei Münchner S-Bahn aufgehoben

Nach dem Kurzschluss in der Oberleitung am S-Bahnhof Karlsplatz ist die Streckensperrung auf der Stammstrecke wieder aufgehoben - die S 1 fährt wieder nach Plan. Ein Fahrgast war bei dem Vorfall am Vormittag verletzt worden.