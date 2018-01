Markus Söder Fasching Die Verkleidungen des Markus Söder

Markus Söders Verkleidungen bei der "Fastnacht in Franken" sind legendär. Wir haben sie alle, von Homer Simpson bis zu Shrek und Stoiber

Am Freitag, 2. Februar 2018 ab 19.00 Uhr heißt es im Bayerischen Fernsehen wieder "Fastnacht in Franken": Dreieinhalb Stunden Tanz, Musik und Büttenreden vom Feinsten aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen. Und da gibt es einen, der seit geraumer Zeit die Aufmerksamkeit besonders auf sich zieht: Markus Söder, unser zukünftiger Ministerpräsident. Er und seine Frau Karin Baumüller-Söder sorgen Jahr für Jahr mit ihren spektakulären Faschingskostümen für Lacher, Aufsehen und auch mal Diskussionen...

Zwar sagte Markus Söder im Bayern 1- Interview, er sei sich noch nicht sicher, ob er sich auch 2018 wieder verkleiden wird. Aber ein Blick in seine Faschings-Historie lässt doch erahnen: Diese Chance lässt sich Markus Söder nicht entgehen! Denn wann sonst kann er mal so richtig wild als Rocker oder Punk auftreten? Wann seine biergefüllte Plautze so hemmungslos nach vorne recken wie als Homer Simpson? Und noch ist er ja nicht Ministerpräsident, noch kann er! Wir sind guter Hoffnung und fänden die Verkleidung des Markus Söders als Horst Seehofer irgendwie gut...

Oben in unserer Galerie sehen Sie alle Faschingskostüme von Markus Söder der letzten Jahre.