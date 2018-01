Smartphones Daten einfach auf ein neues Gerät übertragen

Möglichst einfach, bequem und vollständig möchte man die Daten vom einen aufs andere Smartphone kopieren. Innerhalb einer Betriebssystemwelt wie Googles Android oder Apples iOS für iPhones funktioniert das meist relativ reibungslos. Soll zwischen den Systemen oder gar von einem alten klassischen Handy auf ein Smartphone die Kontakteliste übertragen werden, wird es knifflig.

1. Umzug zwischen Android und iOS

Für die Datenübertragung von einem iPhone auf ein Android-Smartphone - oder umgekehrt - gibt es spezielle Apps.

Die schlechte Nachricht zuerst: Apps lassen sich zwischen einem Android-Handy und einem iPhone nicht hin und her übertragen. Es handelt sich um grundsätzlich unterschiedliche Betriebssysteme, für die die Apps jeweils speziell angepasst sind. Wer also von einem iPhone auf ein Android-Gerät wechseln möchte, muss alle Apps einzeln erneut im jeweiligen App-Store suchen und neu installieren. Dazu kommt, dass es nicht alle Android-Apps auch für iOS gibt – und umgekehrt.

Daten wie Kontakte, Bilder oder Videos lassen sich aber sehr wohl aus der iOS in die Android-Welt übertragen. Viele Gerätehersteller bieten spezielle Apps an, mit denen man Daten etwa aus einem iOS-Backup, das man natürlich zuvor erstellen muss, auf einem Android-Smartphone importieren kann.

Auf jeden Fall sollte man sich am besten direkt beim Hersteller oder auf dessen Website informieren, ob es eine solche App gibt und nicht die Erstbeste aus dem App-Store installieren – sonst läuft man Gefahr, möglicherweise einer betrügerischen App aufzusitzen, die zum Beispiel Schadsoftware auf dem Gerät installieren oder Daten abgreifen könnte. In der Regel bieten alle Hersteller zusätzlich entsprechende Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf ihren Webseiten an. Auch für den umgekehrten Weg von Android zu iOS gibt es eine solche App bei Apple.

2. Daten manuell übertragen

Über die SIM-Karte lassen sich Kontakte von einem auf das andere Gerät mitnehmen.

Bei der Datenübertragung per App laufen die Bilder, Videos oder Kontakte über einen Server des jeweiligen Geräte- oder App-Herstellers. Wer zum Beispiel seine Kontakte lieber nur bei sich behalten möchte, kann diese auch manuell übertragen: über die SIM-Karte. In den Einstellungen des Smartphones oder in der jeweiligen Kontakte-App lassen sich diese auf die SIM-Karte speichern, sofern die Speicherung der Kontakte nicht ohnehin standardmäßig auf der SIM-Karte erfolgt.

Dieser Übertragungsweg für Kontakte ist allerdings fehleranfällig: Die über die SIM-Karte übertragenen Kontakte können auf dem neuen Gerät fehlerhaft abgelegt oder dargestellt werden, weil die Speicherlogik möglicherweise eine andere ist. So kann es zum Beispiel passieren, dass dann aus einem Kontakt, dem drei Telefonnummern zugeordnet sind, auf dem neuen Gerät drei einzelne Kontakte werden oder dass Texte abgeschnitten werden.

Wer neben seinen Kontakten auch Daten wie Bilder, Videos oder sensible Dokumente nicht über die Cloud-Server der Hersteller überspielen möchte, kann diese häufig auch einfach per Speicherkarte aufs neue Smartphone übernehmen. Allerdings bieten viele Hersteller, unter anderem auch Apple, auf ihren aktuellen Smartphones gar keine Möglichkeit, eine Speicherkarte einzusetzen; Eine Alternative kann dann sein zum Beispiel ein USB-Kabel anzuschließen und die zu übertragenden Daten auf einem Computer zwischenzuspeichern. Bei Apple ist dafür die iTunes-Software erforderlich. Eine manuelle Übertragung von Apps ist bei beiden Systemen nicht möglich.

3. Innerhalb der Android- oder iOS-Welt wechseln

Über die Cloud des jeweiligen Herstellers lassen sich Smartphone-Daten am komfortabelsten übertragen.

Innerhalb der Android- oder iOS-Welt zu wechseln, ist ziemlich simpel. Am einfachsten geht das über die Cloud der jeweiligen Hersteller. Bei Android muss man dazu in den Einstellungen unter "System" die "Sicherung" aktivieren - alle Apps, Daten, Einstellungen, Kontakte werden dann in die Google-Cloud übernommen und können auf einem anderen Gerät wieder hergestellt werden. Bei Apples iPhones funktioniert das genau so simpel: Unter den "Einstellungen" lässt sich ein iCloud-Backup erzeugen. Bei der Einrichtung eines neuen iPhones lassen sich darüber die gewohnten Apps und Daten wieder herstellen.

Und auch hier gilt: Wer seine Daten nicht über die Server von Google oder Apple leiten möchte, kann - außer für installierte Apps - die beschriebenen manuellen Übertragungswege nutzen. Das ist etwas umständlicher, verhindert aber möglicherweise bei dem einen oder anderen Nutzer ein schlechtes Gefühl in Sachen Datenschutz.