Brände, Streits, Verletzungen Silvesterbilanz für Schwaben: weitgehend ruhiger Verlauf

Das Präsidium in Augsburg spricht von einem „deutlich entstpannteren“ Jahreswechsel im Vergleich zum Vorjahr. In der Augsburger Innenstadt sorgten eine erhöhte Polizeipräsenz, Kontrollen und Sicherstellungen von Pyrotechnik für einen weitgehend ruhigen verlauf. Die Polizei registrierte nur wenige Verstöße gegen das Böllerverbot in der Innenstadt. Am Rathausplatz wurden vereinzelt Raketen quer über den Platz geschossen. Die Polizei zog umgehend Kräfte zusammen, was die Lage sofort beruhigte.

Ein Mann ist in der Silvesternacht von einem Dach gefallen

Außerhalb von Augsburg kam es im nördlichen Schwaben ebenfalls kaum zu nennenswerten Vorfällen. In Lechhausen stürzte kurz nach Mittarnacht ein alkoholisierter Mann vom Dach eines Hotels und wurde schwer verletzt. Er war mit Freunden über eine Feuerleiter zum Feiern auf das Dach geklettert. Der 20-Jährige fiel etwa drei Meter tief auf einen Balkon und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht.

Brände wegen Feuerwerk

In Göggingen wurde ein Taxi beschädigt, als es über eine abschießende Feuerwerksbatterie hinweg fuhr. In Bergheim erlitt ein Mann eine Rauchvergiftung, als er eine brennende Hecke löschen wollte. Er wurde in eine Klinik gebracht. In Dillingen setzte ein Feuerwerk einen Balkon im vierten Stock in Brand. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf, weil niemand zuhause war. Sie konnte die Flammen so rasch bekämpfen, dass nur geringer Schaden entstand.

Nicht mehr Polizei-Einsätze als an anderen Wochenenden

Nach Angaben des Präsidiums in Kempten waren beim Jahreswechsel nicht mehr Einsätze zu verzeichnen gewesen als an gewöhnlichen Wochenenden. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren meldet sogar, dass Schlägereien, sonstige schwere Straftaten oder Sicherheitsstörungen gänzlich ausgeblieben sind.

Streit im Seniorenheim

In einem Seniorenheim im Pfersee kam es zu einem Streit: Eine 83-jährige Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, ist gegen den Fuß eines 68 Jahre alten Rollstuhlfahrers gestoßen. Dabei erlitt der Mann, laut Polizei, leichte Schürfwunden. Deshalb beschimpfte und beleidigte er die Frau, zog sie zu sich heran und schlug ihr gegen den Kopf. Danach hatte die Rentnerin eine Beule und Kratzer, ihre Brille und ihr Pullover waren kaputt. Beide wurden angezeigt: Der Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, die Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung.