Einsätze Silvester: Verletzte bei Böller-Unfällen und Bränden in Bayern

Im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz ist ein Schüler beim Zünden Silvesterböllern schwer verletzt worden. Der 15-Jährige verlor ein Stück seines linken Zeigefingers, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus.

Verpuffung beim Fondue

Auch für eine Familie aus Weiden hat das neue Jahr in der Notaufnahme begonnen: Beim Silvesterfondue war es zu einer Verpuffung gekommen. Vier Familienmitglieder wurden verletzt, zwei von ihnen mussten mit schweren Verbrennungen in die Klinik geflogen werden. Laut Polizei hatte eine 53-Jährige die Verpuffung verursacht, als sie in der Spüle Spiritus in den Heizbehälter des Fondues nachfüllen wollte. Dabei gab es eine Stichflamme.

Sieben Verletzte bei Wohnhausbrand

In Auerbach in der Oberpfalz (Lkr. Amberg-Sulzbach) war am frühen Morgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Sieben Menschen wurden dabei leicht verletzt. Teilweise wurden sie mit Verdacht auf Rauchvergifungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei sechs der Verletzten handelte es sich um Mitglieder einer Familie sowie um einen Gast. Auch ein Polizist wird wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Er warnte Anwohner vor dem Feuer.

In Regensburg nahm die Polizei einen jungen Mann fest, der versucht hatte, Polizeibeamte auf dem Domplatz mit einer Silvesterrakete zu beschießen. Die Rakete explodierte direkt über den Köpfen der Beamten. Verletzte gab es nicht.

In München hatte die Polizei mit rund 170 Einsätzen in der Silvesternacht zwar viel zu tun, schwere Zwischenfälle blieben aber aus.