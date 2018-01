Bilanz Silvester in Bayern: Unfälle mit Böllern und Brände

Auch das war Silvester in Bayern: Ein 15-Jähriger verletzt sich im Landkreis Schwandorf mit einer Silvesterrakete und verliert seine Fingerkuppe. In Nürnberg brennt die Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Im Landkreis Aschaffenburg setzt eine Frau versehentlich ihr eigenes Auto in Brand.

Polizei und Feuerwehr waren in der Silvesternacht gefordert. Eine kleine Bilanz aus Bayern: In Obernburg im unterfränkischen Landkreis Miltenberg verletzte sich ein 15-Jähriger mit einer Silvesterrakete. Er hatte die Rakete aus der Hand starten lassen und verletzte sich stark an seinen Händen. Und in Großwallstadt, ebenfalls im Landkreis Miltenberg wurde kurz nach Mitternacht ein 18-Jähriger von einer Silvesterrakete unglücklich am Kopf getroffen, er wurde am Auge verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Frau setzt eigenes Auto in Brand

In Sailauf im Landkreis Aschaffenburg hat eine 36-Jährige in der Silvesternacht versehentlich ihr eigenes Auto mit Feuerwerkskörpern in Brand gesetzt. Ihr Auto stand auf einem außerorts gelegenen Parkplatz. Wenige Meter von ihrem Auto entfernt zündete sie eine Feuerwerksbatterie. Eine der abgeschossenen Raketen flog allerdings unglücklich gegen die Innenseite des geöffneten Kofferraumdeckels und fiel brennend in den Kofferraum. Die dort befindlichen Feuerwerkskörper entzündeten sich und das Auto brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unerlaubt mit Schreckschusspistole unterwegs

In Frammersbach, Lkr. Main-Spessart, war am Neujahrsmorgen ein betrunkener 17-Jähriger unerlaubt mit einer Schreckschusspistole unterwegs. Er hatte die Pistole offen in einem Holster getragen. In Obernburg (Lkr.Miltenberg) brannte es in einer Garage, Auslöser waren bereits einige Stunden zuvor abgebrannte Batteriefeuerwerke. Und auch in Bischofsheim qualmte eine bereits abgebrannte Feuerwerksbatterie, die in der Garage abgestellt wurde.

Im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz wurde ein Schüler beim Zünden Silvesterböllern schwer verletzt. Gemeinsam mit mehreren Menschen zündete der Schüler auf dem Dorfplatz in Schönsee-Rackenthal (Landkreis Schwandorf) Feuerwerkskörper. Doch der 15-Jährige verletzte sich beim Hantieren mit einem Böller so stark, dass er das Endglied seines linken Zeigefingers verlor. In einem Rettungshubschrauber wurde der Schüler mit Verbrennungen im Handinneren in ein Klinikum gebracht.

Verpuffung beim Fondue

Auch für eine Familie aus Weiden hat das neue Jahr in der Notaufnahme begonnen: Beim Silvesterfondue war es zu einer Verpuffung gekommen. Vier Familienmitglieder wurden verletzt, zwei von ihnen mussten mit schweren Verbrennungen in die Klinik geflogen werden. Laut Polizei hatte eine 53-Jährige die Verpuffung verursacht, als sie in der Spüle Spiritus in den Heizbehälter des Fondues nachfüllen wollte. Dabei gab es eine Stichflamme.

In München hatte die Polizei mit rund 170 Einsätzen in der Silvesternacht zwar viel zu tun, schwere Zwischenfälle blieben aber aus.

"Relativ erfreuliche Bilanz" in Mittelfranken

Die Polizei in Mittelfranken zieht eine positive Bilanz der Silvesternacht: Tausende Menschen haben den Angaben zufolge friedlich den Jahreswechsel gefeiert. Allein in der Nürnberger Innenstadt – um die Kaiserburg, die Lorenzkirche und den Hauptbahnhof – seien deutlich mehr als 13.000 Feiernde unterwegs gewesen. Zu größeren Zwischenfällen oder Auseinandersetzungen sei es dabei nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Laut vorläufiger Aufstellung habe es in Mittelfranken 50 Verletzte bei Unfällen oder Körperverletzungen gegeben. In Relation zu den Feiernden und im Vergleich zu den Vorjahren sei das aber eine "relativ erfreuliche Bilanz", so der Sprecher. Allerdings mussten die Einsatzkräfte zu mehreren Bränden in der Region ausrücken. Dabei handelte es sich laut Polizei hauptsächlich um kleinere Brandfälle oder Vandalismus.

Feuriges Fondue

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt kam es auf einer privaten Feier zu einer Fettexplosion, bei der eine 58 Jahre alte Besucherin aus Australien verletzt wurde. Die Frau kam ins Krankenhaus, nachdem es beim Nachfüllen des Brennstoffs beim Fondue zu einer Stichflamme gekommen war, so der Polizeisprecher.

In der Nürnberger Nelkenstraße geriet durch eine Silvesterrakete eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in Brand. Das Geschoss war offenbar durch ein geöffnetes Fenster ins Kinderzimmer gelangt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, da die Bewohner zu dem Zeitpunkt draußen waren. Somit sei der Vorfall glimpflich ausgegangen. Die Wohnung ist den Angaben zufolge jedoch unbewohnbar. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

51 Einsätze in Nürnberg

Die Berufsfeuerwehren und freiwilligen Feuerwehren in Nürnberg rückten nach eigenen Angaben in der Silvesternacht zu insgesamt 51 Alarmen aus. Dabei ging es hauptsächlich um brennende Müllcontainer, auch drei Balkonbrände mussten bekämpft werden. Außerdem lösten in fünf Firmen die Brandmeldeanlagen aus – gebrannt hatte es laut Feuerwehr aber in keinem dieser Fälle. Einen nicht-silvesterbedingten Einsatz vermeldet die Feuerwehr aus Nürnberg-Kornburg: Dort war den Angaben zufolge bei den Vorbereitungen zum Silvester-Menü in einer Gaststätte ein Gasherd in Brand geraten. Personal und Gäste blieben unverletzt.

Insgesamt vermelden Polizei und Feuerwehr weniger Einsätze als beim Jahreswechsel 2016/17. Bei der Polizei angezeigt wurde außerdem ein Fall von sexueller Belästigung in Nürnberg: Eine 19 Jahre alte Frau gab an, in der Königstraße von einem Gleichaltrigen unsittlich berührt worden zu sein. Weitere Anzeigen gab es bislang nicht - auch die Polizeipatrouillen hätten keine Übergriffe registriert, so der Sprecher.