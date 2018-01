Nach tragischem Unfall Blindenbund fordert Bahnsteig-Türen vor Münchner U-Bahn

Nach dem tragischen Unfall am U-Bahnhof Josephsplatz in München fordert der Bayerische Blinden-und Sehbehindertenbund mehr Sicherheit im Nahverkehr. Ein 41-jähriger Blinder fiel aufs Gleis und wurde von einem einfahrenden Zug erfasst.

Solche tödlichen Unfällen wie am U-Bahnhof Josephsplatz ließen sich zum Beispiel mit Türen direkt an den Bahnsteigen verhindern, die sich erst öffnen, wenn der Zug steht. Im noch ziemlich neuen Satellitenterminal am Flughafen München gibt es das bereits.

Bahnsteig-Türen vor U-Bahn in München als Schutz?

Ob man auch die bestehenden gut 100 Bahnhöfe in München nachrüsten könnte, ob zum Beispiel der Platz ausreicht und die Statik mitspielt – das lässt die U-Bahn-Betreiberin MVG bereits untersuchen. Spätestens 2019 soll das Ergebnis der Machbarkeitsstudie vorliegen, sagte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Bereits verworfen wurde die Idee, den Gleisraum mit Laser-, Radar- oder Videotechnik zu überwachen. Bei Tests hatte sich gezeigt, dass die Systeme schwer einzubauen sind, zu viel Platz brauchen – und viel zu oft Fehlalarme auslösen. Was auch immer letztlich unternommen wird: Für den verunglückten blinden Mann kommt es zu spät. Er starb drei Tage nach dem Unfall, heute wird er beigesetzt.