Pro Denkmal Bamberger Firma rettet weltweit Kulturschätze

Die Terrakottaarmee in China, die Staatsoper "Unter den Linden" in Berlin, die Burg Cadolzburg bei Fürth oder die Neue Residenz in Bamberg - das sind nur einige der Projekte, die die Firma Pro Denkmal in Bamberg weltweit betreut. Unter den 40 Spezialisten sind unter anderem Denkmalpfleger, Architekten und Restauratoren. Heiner Gremer hat die Firma besucht.