Frage der Woche Bayern auf Trainer-Suche. Wer soll’s machen?

Der FC Bayern ist um ein Trainer-Trauma reicher. Präsident Uli Hoeneß verteidigt Ancelottis mit drastischen Worten. "Ich habe in meinem Leben einen Spruch kennengelernt: Der Feind in deinem Bett ist der gefährlichste. Deswegen mussten wir handeln."

Bis spätestens Mitte Oktober will der Rekordmeister einen Ancelotti-Nachfolger präsentieren. "Wir haben keinen Zeitdruck, aber nach der Pause von zwei Wochen wollen wir eine Lösung haben", sagt Hoeneß.

Favorit ist wohl der Ex-Dortmunder Dortmunder Thomas Tuchel, andere Trainer wie Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim) oder Jürgen Klopp (FC Liverpool) stehen langfristig unter Vertrag. Fußball-Pensionär Jupp Heynckes müsste die Ruhe gegen tägliche Hektik eintauschen.

Ein Blick auf die Kandidaten:

THOMAS TUCHEL (vereinslos): Sein lauter Abgang von Borussia Dortmund könnte den FC Bayern abschrecken - oder gerade nicht. Sollten die Münchner jemanden suchen, der ihren Laden einmal auf links dreht, ist der 44-Jährige wohl genau der Richtige. Es mehren sich die Stimmen, die Tuchel als klaren Favoriten auf die Ancelotti-Nachfolge ausgemacht haben. Mit Sicherheit würde der gebürtige Schwabe der Mannschaft wieder eine klare fußballerische Identität geben. Aber ob er auch für das richtige Klima sorgt?

JÜRGEN KLOPP (FC Liverpool): Klopp und der FC Bayern, das war immer wieder mal eine denkbare Liaison. Spekulationen gab es bereits während der Dortmunder Zeit des 50-Jährigen. Aber Klopp hat sich Liverpool und den Reds mit Haut und Haaren verschrieben. Auch wenn der Erwartungsdruck für ihn höher geworden und die ungezügelte Begeisterung an der Anfield Road verflogen ist - ein Wechsel scheint ausgeschlossen. Wenngleich Klopp wohl den Bayern-Anspruch der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft erfüllen könnte.

JULIAN NAGELSMANN (1899 Hoffenheim): Der Himmelsstürmer am Trainermarkt kokettierte jüngst mit seinen Bayern-Träumen, aus München waren stets wertschätzende Kommentare zu vernehmen. Nagelsmann irgendwann Trainer in München? Es wirkt fast unumgänglich. Nur: Der 30-Jährige ist noch bis 2021 an Hoffenheim gebunden und müsste freigekauft werden. Das ist derzeit nur in Verbindung mit einer Trainer-Zwischenlösung für diese Saison denkbar. Vielleicht kommt den Münchnern die Nagelsmann-Lösung auch zu früh.

JUPP HEYNCKES (Fußball-Pensionär): Typ „Elder Statesman“, der in München kurz vor der Heiligsprechung stand, als er 2013 das einzige Triple der Klubgeschichte gewann. Der 72-Jährige genießt seit vier Jahren den Ruhestand, hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Heynckes wäre ausschließlich eine Lösung für die laufende Saison, eine Reihe von Spielern kennt und schätzt seine ausgleichende Art. Es ist jedoch fraglich, ob Heynckes sich noch einmal acht Monate unter Hochdruck an der Säbener Straße antun will.

Was meinen Sie? Wer soll neuer Bayern-Trainer werden?