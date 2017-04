Comeback in Liga acht Tim Wiese steht wieder im Fußballtor

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

DFB-Pokalsieger, WM-Dritter, Beinahe-Wrestler - und jetzt Torwart in der achten Liga: Der frühere Nationaltorwart Tim Wiese steht in Dillingen im Fußball-Tor - ganz scherzfrei am 1. April gegen Haunsheim.