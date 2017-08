Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mit den drei Punkten in Bremen ist Thomas Müller zufrieden. Warum er allerdings nicht in der Startelf stand, versteht er nicht. "Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt."